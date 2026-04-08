Tras una reunión de trabajo entre los presidentes y funcionarios de la Corte Superior de Justicia y la Junta de Fiscales Superiores de Piura, se acordó evaluar la viabilidad para implementar un plan piloto que permita acelerar el trámite de las medidas de protección a favor de las víctimas de violencia.

El plan comprendería el fortalecimiento de capacidades de los operadores de justicia respecto al uso de las casillas electrónicas y Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial.

La propuesta busca acelerar el tránsito de las medidas de protección desde los Juzgados de Familia hasta las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, para ello se hará uso de herramientas digitales que posibilitan una respuesta oportuna hacia las víctimas.

De esta manera, los titulares de ambas instituciones, David Fernando Correa Castro y Faviola Campos Hidalgo, dispusieron que sus equipos de trabajo sustenten la viabilidad del plan piloto, el mismo que podría iniciarse en la sede fiscal del distrito de Castilla.