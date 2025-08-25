Los pobladores del centro poblado Río Seco, en el distrito de Castilla, anunciaron que hoy realizarán una marcha pacífica para rechazar el posible desalojo y la instalación de una antena de bloqueo de señal porque en su territorio se ubica el centro penitenciario.

Según la Junta Vecinal Comunal (Juveco) de Río Seco existe la amenaza de desalojo de los pobladores, quienes afirman que son anteriores a la construcción del penal y la antena de bloqueo que dejaría a toda la comunidad sin acceso a llamadas telefónicas ni internet.

“Un pueblo sin comunicación es un pueblo aislado. Nos quieren condenar al silencio, cuando nuestro derecho es vivir seguros, comunicados y respetados en nuestras tierras”, manifestaron.

Los vecinos aseguran que este bloqueo de la señal afectaría gravemente a niños y jóvenes en su educación, a enfermos que necesitan comunicarse en emergencias, y a las familias que dependen de estar conectadas para su seguridad y desarrollo económico.