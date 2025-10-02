La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Lisset Alayo, dispuso prisión preventiva de nueve meses contra Crist. L.M, por el presunto delito de homicidio de un adulto mayor, hecho ocurrido en el mercado de Piura.

El hombre será recluido en el penal de varones de Piura (ex Río Seco), mientras duren las investigaciones que se le sigue por el presunto delito de asesinato con alevosía, en agravio de César Córdova.

Según el Poder Judicial, el investigado cuenta con varias denuncias por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en distintos agraviados, desde el año 2018.

Cabe señalar que en la región Piura van 110 homicidios en lo que va del año, según el reporte del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef).