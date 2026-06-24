La Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura confirmó la medida de prisión preventiva contra las cinco personas investigadas por el cruel asesinato de la reconocida pediatra Minosska Pinto Lazo. Entre los imputados que continuarán tras las rejas se encuentra el esposo de la víctima, William Seminario Girón, sindicado como pieza clave en el crimen.

La audiencia de apelación inició a las 9:00 a. m. y, tras un receso, los jueces superiores Tulio Villacorta, Gladys Quiroga y Melina Timaná retomaron la sesión a las 2:40 p. m. El tribunal ratificó la medida tras determinar que la fiscalía cumple estrictamente con los presupuestos de ley: la existencia de graves y fundados elementos de convicción, una prognosis de pena que supera ampliamente los cinco años de cárcel y un inminente peligro procesal.

Con esta resolución, la sala ordenó que el viudo, junto a Juan M. S., Luis R. G., Cristhian S. B. y Sergio S. G., afronten tras las rejas y bajo el régimen penitenciario, la investigación preparatoria que se les sigue por el presunto delito de sicariato, hasta que se defina su situación jurídica en un eventual juicio oral.

En el exterior de la sede judicial, decenas de familiares de William Seminario se concentraron para gritar su inocencia, aclarando que no se oponen a las indagaciones, pero exigiendo que el médico la lleve en libertad.

Su padre, visiblemente afectado, cuestionó el requerimiento fiscal: “pedimos que la investigación continúe, pero él no merece estar en prisión; yo creo en su inocencia. Mi hijo solo ha sido señalado por uno de los presuntos implicados, sin que existan pruebas corroboradas que demuestren su implicancia real”.

De otro lado, los familiares de la fallecida pediatra Minosska Pinto también se apostaron en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Piura. Con carteles en mano y arengas de dolor, el círculo de la víctima exigió la máxima justicia, demandando que los hechos se esclarezcan por completo y se castigue con todo el peso de la ley a los verdaderos culpables de este execrable crimen que ha conmocionado a la región.