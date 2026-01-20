Ante los constantes asaltos y el incremento de la inseguridad ciudadana, la Municipalidad Provincial de Piura (MPP) en estrecha alianza estratégica con la Policía Nacional del Perú (PNP), reactivaron de manera oficial el Puesto de Auxilio Rápido (PAR) del Parque El Niño.

Esta intervención responde al clamor de de vecinos y comerciantes que por años exigieron mano dura contra la inseguridad en los exteriores del Complejo de Mercados.

El general PNP, Daniel Jares Reyme, jefe de la Región Policial Piura, confirmó que este no será un puesto administrativo más. El PAR contará con cuatro efectivos policiales permanentes las 24 horas, quienes trabajarán de la mano con el Serenazgo y Fiscalización para recibir denuncias, ejecutar capturas inmediatas y realizar operativos de control de identidad de forma constante.

Con la reactivación del PAR Parque El Niño, se suma un nuevo hito en la estrategia de seguridad, sumándose a los ya operativos en el parque Reloj Solar- Barrio Sur, Puente San Miguel, Víctor Raúl, Los Algarrobos, Bello Horizonte y Las Gardenias.