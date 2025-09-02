La Municipalidad Provincial de Piura (MPP), a través de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, ejecutó un operativo de recuperación de espacios públicos en la avenida José Aguilar Santisteban, a la altura de la UPIS Pueblo Libre Los Olivos, donde se detectó la instalación de estructuras metálicas y rústicas sin autorización.

Durante la intervención, los fiscalizadores procedieron al desmantelamiento de techos y carteles colocados en la vía pública, los cuales eran utilizados para actividades comerciales. Dichas acciones contravienen lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N.° 125-2013, que prohíbe la ocupación indebida de áreas públicas.

Asimismo, el personal municipal exhortó a los vecinos a no realizar construcciones en vías públicas, ya que en muchos casos estas son empleadas como almacenes, negocios informales o incluso espacios utilizados por personas de mal vivir, generando riesgos para la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía.

La Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal recordó a la población que pueden denunciar este tipo de actos a través del número de WhatsApp 955 758 439, a fin de seguir trabajando juntos en el orden y recuperación de los espacios públicos de la ciudad de Piura.