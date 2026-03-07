La Contraloría General de la República detectó presuntas deficiencias en la obra de mejoramiento del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Almirante Miguel Grau, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, cuya inversión es S/ 131´143 345.66 a cargo del consorcio Tecnológico Grau.

Según el Informe de Visita de Control N° 032-2026-CG/EDUC-SVC, tras una inspección realizada entre diciembre de 2025 y enero de 2026, a la obra el ente de control detectó la demora en la aprobación de prestación de adicionales de obra correspondiente a cinco prestaciones.

De acuerdo con el informe, la Unidad Ejecutora 304 del Gobierno Regional Piura, tenía un plazo de hasta 12 días hábiles para emitir y notificar a la empresa contratista, pero han pasado meses y no se pronunciaron al respecto. De acuerdo con el informe, han demorado hasta 112 días de demora de la entidad a la fecha de la visita de la Contraloría.

“Se ha evidenciado que la entidad, lejos de emitir el acto resolutivo, hasta el día de la visita (Comisión de Control) no ha tenido pronunciamiento alguno respecto a la procedencia de las prestaciones adicionales de obra N° 11, 12, 14, 15 y 16”, dice el documento emitido por la Contraloría.

Además, precisa que la entidad ha ignorado el pago de valorizaciones por mayores gastos generales a favor del contratista, a pesar de que la Junta de Resolución de Disputas (JRD) determinó que estas pretensiones son procedentes de pleno derecho tras las ampliaciones de plazo ya aprobadas. Esto puede generar el riego de ampliación de plazo, así como pago por prestaciones adicionales para la supervisión e incumplimiento contractual dentro del plazo establecido en perjuicio de los beneficiarios.

De otro lado, la Comisión de Control advirtió deficiencias constructivas en la ejecución de la obra, principalmente de la partida de pisos y pavimentos de la losa deportiva que pone en riesgo el objeto contractual.

Es decir, se evidenció que la superficie del taller N° 17 y en las graderías del coliseo techado (Losa deportiva) presenta un acabado deficiente con texturas irregulares, coloraciones desiguales y y la presencia de fisuras que superan los 1.50 mm de ancho (se presentan en casi la totalidad del piso del taller), excediendo los límites técnicos razonables de 0.41 mm establecidos para este tipo de estructuras.

Ante esto, se evidencia la falta de homogeneidad en la mezcla de concreto o en el proceso de curado, lo que afectaría la infraestructura.

Sobre el informe solicitamos información al área de imagen institucional del gobierno regional, sin embargo, precisaron que se debe solicitar de manera oficial mediante un documento por lo que los funcionarios estarían impedidos prácticamente de brindar información necesaria.

Finalmente, la entidad contralora recomendó hacer de conocimiento al titular del GORE, así como al titular de la entidad.