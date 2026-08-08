La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, a través de la Subgerencia de Control Municipal, ejecutó acciones de fiscalización para retirar carteles y paneles de propaganda electoral instalados de forma indebida en las principales avenidas y calles del distrito.

Según el personal interviniente, buscan hacer cumplir la normativa electoral y preservar el orden en los espacios públicos, especialmente en zonas de alta circulación vehicular y peatonal.

El personal municipal verificó la ubicación de la propaganda y procedió con el retiro de aquellos elementos que incumplían las disposiciones establecidas para su instalación.

De esta manera, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre recuerda a las organizaciones políticas y candidatos que la propaganda electoral debe respetar las normas vigentes y no afectar el uso adecuado de los espacios públicos.