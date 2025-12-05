La Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Manuel Ascone Reyes, por el intento de parricidio en el que sus padres quedaron heridos tras el ataque con un palo.

El hecho ocurrió el pasado 24 de noviembre en el caserío Cilia, distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, donde los adultos mayores eran atacados por su propio hijo, siendo auxiliados por sus otros hijos y vecinos, logrando amarrar al presunto agresor a un arco metálico frente al centro de salud.

Según refieren, el sujeto agredió a su madre con un palo, dejándole serias heridas en el rostro y en otras partes del cuerpo, mientras que el padre por defender a su esposa recibió golpes en la cabeza y piernas. Ambos fueron trasladados al centro de salud de Los Ranchos.

Ante este hecho, el fiscal provincial Edgar Castillo Álvarez, de la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba, consiguió prisión preventiva.

El fiscal presentó el certificado médico legal, el acta de intervención policial, las declaraciones de testigos y policías intervinientes, entre otros. Para ello, el Ministerio Público seguirá con el proceso correspondiente para aclarar los hechos y demostrar la culpabilidad de quien corresponda.