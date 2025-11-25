En el marco de las actividades por el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar del Distrito Fiscal de Piura intensificó sus acciones preventivas en espacios públicos, con la participación de las sedes de Tambogrande y Morropón.

En Tambogrande, equipos conformados por personal fiscal, administrativo y secigristas de la citada Fiscalía realizaron intervenciones informativas en el mercado del distrito, donde dialogaron con comerciantes y directivos para explicar las consecuencias legales del delito de acoso.

La fiscal provincial Yesenia Karla Miroslava Saldarriaga Lores de Bacon brindó orientación preventiva a la ciudadanía, detallando los mecanismos de denuncia y protección disponibles, así como las conductas que constituyen acoso. Además, se distribuyeron trípticos informativos con las rutas de atención del Ministerio Público.

De forma paralela, en Morropón, personal fiscal y administrativo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, junto con profesionales de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, se desplazaron hasta la Plaza de Armas de Chulucanas. Allí ofrecieron información preventiva a vecinos y transeúntes, entregaron material educativo y colocaron lazos conmemorativos alusivos a la fecha.

Estas acciones buscan reforzar el compromiso del Ministerio Público con la prevención, atención y erradicación del acoso en todas sus formas, promoviendo una cultura de respeto y protección de los derechos de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar.