La Primera Fiscalía Provincial de Flagrancia de Piura obtuvo la sentencia de 11 meses de pena privativa de la libertad que fue convertida a 47 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, para el ciudadano colombiano Josué M. Peñaranda (34) como autor del delito de daño simple en agravio de P.E.G.S.

Asimismo, se dispuso el pago de 2500 soles por concepto de reparación civil y la expulsión del país una vez cumplida la sanción.

En la sustentación de requerimiento de proceso inmediato, realizada por la fiscal provincial María Lazo Alburqueque, se acreditó que el 14 de febrero el imputado fue detenido por personal de la comisaría PNP Veintiséis de Octubre tras alterar el orden público y generar daños materiales en perjuicio de la agraviada, en la Urb. Los Parques del Chipe.

Además, la investigación preliminar, a cargo de la fiscal adjunta provincial Karen Guerrero, permitió obtener los diferentes elementos de convicción que sostuvieron el pedido; entre ellos, el acta de intervención policial, el acta de registro personal, las declaraciones del imputado y la agraviada, entre otros.

El Ministerio Público continuará con la investigación por coacción en agravio de los demás moradores, con el objetivo de seguir protegiendo a la ciudadanía y el orden público.