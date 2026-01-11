Ante el incremento de visitantes a las playas del litoral piurano durante la temporada de verano, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), invoca a la ciudadanía a disfrutar del mar de manera responsable, respetar a la fauna silvestre marina y los procesos naturales que se desarrollan en estos ecosistemas costeros.

De acuerdo con proyecciones regionales, más de un millón de personas acudirán a las playas de Piura en los próximos meses, lo que hace indispensable reforzar los mensajes de prevención, educación ambiental y convivencia armónica con especies marinas que utilizan estas zonas para alimentarse, descansar o reproducirse.

El especialista en fauna silvestre del Serfor en Piura, Max Guerra Tume, explicó que la institución impulsa la iniciativa “Respetemos la fauna silvestre marina”, orientada a promover buenas prácticas durante las actividades recreativas en playas y mar, minimizando los impactos sobre especies como las tortugas, aves y mamíferos marinos.

La campaña recomienda observar a los animales a una distancia prudente, evitar perseguirlos, tocarlos o alimentarlos, así como respetar las zonas de anidamiento y descanso. Del mismo modo, se exhorta a no utilizar motos acuáticas, ni drones en áreas donde se identifique la presencia de fauna silvestre, debido al estrés y alteraciones que se pueden generar sobre los animales o su hábitat.

Monitoreo en zonas de anidación

Entre los meses de enero y marzo se registra la temporada de anidación de tortugas marinas verdes, motivo por el cual especialistas del Serfor en Piura participaron en una jornada de monitoreo de éxito de eclosión, realizada por la ONG EcOceánica, como parte de su proyecto de investigación en playas del norte del país.

La bióloga marina Adriana Zavala, integrante de EcOceánica, señaló que estas evaluaciones permiten conocer cuántos huevos son depositados por las tortugas, cuántos logran eclosionar, en qué etapa se detiene el desarrollo de los que no lo hacen y a qué especie pertenecen, información clave para la gestión y conservación de estas especies amenazadas.

Los estudios desarrollados en Piura y Tumbes han permitido identificar la anidación de dos especies de tortugas marinas: la tortuga verde, entre enero y marzo, y la tortuga golfina, entre julio y noviembre.

En ese sentido, Zavala recalcó la importancia de no manipular nidos ni crías, ni acercarse a las tortugas durante el proceso de anidación. “La presencia humana puede interrumpir la anidación y, en el caso de los tortuguillos, cualquier intervención altera el proceso natural mediante el cual reconocen la playa a la que regresarán en su etapa adulta”, explicó.