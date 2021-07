Tras la detención del sicario venezolano y cabecilla de la organización criminal “Los Malditos de Chiclayito”, Javier José Cumache Rodríguez (21), alias “Javielito”, un video revela que durante sus primeras declaraciones el avezado venezolano detalla que a los “soplones” se les mata y “pica”. A este sicario se le observa 20 lágrimas tatuadas en el brazo izquierdo, las mismas que en el mundo del hampa del país llanero significa el registro de cada muerte cometida.

Sanguinario

El pasado 29 de junio, tras la detención del venezolano “Javielito”, los agentes encargados de la investigación lograron obtener sus primeras declaraciones, donde acepta aparecer en las fotografías con armas y municiones junto con sus demás compatriotas, entre ellos, sus cómplices alias “Caracas” y “Guarepero”, con quienes integraría la sanguinaria banda criminal “Los Malditos de Chiclayito”; sin embargo, negó haber participado en el crimen de su connacional Franyer José Arias Ortiz (19), quien fue asesinado de siete disparos y luego arrojado al canal Biaggio Arbulú, aparentemente por “soplón”, y además en el asesinato del ingeniero Javier Segundo Silva Vidal (27).

“Sí soy el que sale en los videos (junto sus compatriotas) y aparezco en fotos. Yo no sé quiénes son, solo trabajo con ellos (asesinos de barbero), yo no sé nada de eso. Me detienen porque aparezco en los videos con la gente, con esa que yo me la pasaba. Yo no participo de ninguna muerte, yo soy choro, me la pasaba robando, para sacar para la comida y el día a día”, se le escucha decir a “Javielito”, quien al momento de su detención descaradamente niega saber los nombres de sus cómplices con los que aparece en innumerables videos de Facebook y WhatsApp mostrando sus armas de corto y largo alcance y ofreciendo sus servicios de sicario, los mismos que obran en poder de la Policía.

También detalla que al venezolano Arias Ortiz lo asesinaron por “soplón”, y que en su país a los soplones se los mata y “pica”, revelando la ferocidad con la que actuaba la banda de sicarios que por 500 a 1,000 soles acababa con la vida de una persona.

“A mí me contaron que lo mataron, porque el fulano era ‘soplón’. A todo soplón en Venezuela le pasa eso, lo matan y lo pican “, detalla.

Del mismo modo, los detectives le preguntan a “Javielito” sobre las 20 lágrimas tatuadas en su brazo izquierdo, quien contrariado solo alcanza a decir que son “simples tatuajes” y niega ser parte de la organización criminal “Tren a Aragua”. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones de las 20 lágrimas, tres son tatuadas recientemente, y en el lenguaje del hampa significa el registro de cada muerte cometida.

Como se sabe, de acuerdo a los audios y videos de WhatsApp que se encuentran en poder de la Policía, “Javielito” habría participado en asesinatos desde hace dos años, entre ellos, el crimen de dos jóvenes de 21 y 23 años acribillados de 28 balazos frente a la ribera del río Piura, en el asentamiento Independencia, en el distrito de Castilla el setiembre del 2019.

La Policía lo involucra en por lo menos otros seis crímenes ocurridos en Piura, Sullana y Tambogrande.

“Estamos recabando los elementos de convicción para poder hacer la acusación formal contra el cabecilla de esta banda. Ahora estamos tras los pasos de sus cómplices, que ya han sido identificados plenamente”, dijo una fuente.

Antecedentes

El jefe de la Divincri, coronel Walter Castro Quiroz, precisó que Javier Cumache registra antecedentes en su país desde el año 2016 al 2019, años en los que fue detenido en cuatro ocasiones y fue procesado en la delegación municipal de Puerto de Píritu por los delitos de uso indebido de arma de fuego, incitación e inducción al consumo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, robo genérico y hurto genérico simple.

“La información que nos han brindado no precisa si purgó condena en su país, estamos a la espera de esa información”, refirió el oficial.

El oficial detalló que los agentes encargados de la investigación tienen identificados a seis integrantes de la banda criminal “Los Malditos de Chiclayito”, entre peruanos y venezolanos, que habrían participado en los últimos crímenes por encargo en Piura y Sullana.

“Nosotros estamos evaluando toda la información, visualizando y leyendo teléfonos celulares con presencia del Ministerio Público para determinar y detectar contactos, modus operandi, integrantes, casos en los que se los puede identificar, ubicar y vincular para solicitar su detención ante el juzgado correspondiente”, refirió Castro Quiroz.

El oficial refirió que en el caso de “Javieito” se ha solicitado la pericia antropométrica que busca vincular los rasgos físicos del investigado como dimensiones, simetría, estatura y sus cambios dependiendo la edad con los videos en los que aparece. Recordemos que “Javielito” aparece en varios videos que circulan en las redes sociales ofreciendo sus servicios como sicario, mostrando armas de fuego y aparentemente en el crimen de su compatriota Franyer José Arias Ortiz.

Castro refirió que la banda criminal, además de estar involucrados en asesinatos, también iniciaron sus actividades ilícitas robando en viviendas situadas en exclusivas urbanizaciones, robos al paso y extorsiones a pequeñas bodegas, las cuales las agrupaban por sector; sin embargo, sobre este último delito, los agraviados no han denunciado al parecer por temor a represalias.

“Las investigaciones iniciaron desde el mes de junio, cuando los indicios los vinculaban con los hechos delictivos. Son delincuentes de alta peligrosidad que causan conmoción en la población”, finalizó el oficial.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Asesinan al presidente de Haití Jovenel Moïse y a su esposa

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha sido asesinado en un ataque perpetrado este miércoles de madrugada contra su residencia privada y en el que también ha resultado herida de bala la primera dama, según ha informado el primer ministro interino, Claude Joseph, en un comunicado. (Fuente: Primature de la République d'Haïti)