A través de una balsa artesanal, familiares y amigos de la adolescente Nicole R.R (13 años) la siguen buscando desde hace ocho días que desapareció en las aguas de la represa Los Ejidos, en Piura.

Los familiares se encuentran en la alguna La Niña buscando su cuerpo ya que en el lugar también fue hallado el cuerpo de su compañero P.I.A.G (17 años), que pereció el mismo día cuando bañaban con otros amigos en el río Piura.

Pese al peligro que representa la laguna, los familiares han señalado han denunciado que no cuentan con el respaldo de la policía ni de las autoridades locales por lo que han tenido que tomar fuerzas y buscarla por ellos mismos. Dicen que se sienten abandonados.

Es así que con ayuda de otras personas, la familia pernocta en el lugar con la esperanza de hallar el cuerpo de la menor para darle cristiana sepultura.

Cabe indicar que dos menores fueron salvadas, mientras que los otros dos murieron ahogados. El cuerpo de una de las víctimas fue recuperado, mientras que Nicole sigue sin ser ubicado.