El Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de la Producción, DIREPRO, recordó a los pescadores artesanales que hasta el 31 de diciembre tienen plazo para realizar el registro de sus embarcaciones, como requisito obligatorio, para tener el derecho a la pesca de pota, formal y segura en aguas internacionales más allá de las 200 millas marítimas.

En ese sentido, exhortó a los pescadores para que cumplan con el registro formal de sus embarcaciones en la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, OROP-PS, porque es un trámite indispensable para la pesca legal de pota en altamar.

Detalló que el registro es para las embarcaciones pesqueras artesanales de hasta 15 m de eslora y 32.60 m³ de capacidad de bodega.

Cabe indicar que la OROP-PS, es un organismo internacional dedicado a la conservación y al uso sostenible de los recursos pesqueros, como el jurel y la pota o calamar gigante, con el fin de asegurar la sostenibilidad de las poblaciones de peces y proteger el ecosistema