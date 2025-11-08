Tras recibir las denuncias por supuestos cobros para evitar el corte de servicios por morosidad, la EPS Grau sostuvo una importante reunión con moradores y dirigentes vecinales de Enace IV etapa y UPIS Villa Hermosa, en Veintiséis de Octubre; donde se enfatizó que en ningún caso el personal de la empresa exige este tipo de pagos a la población usuaria por no ejecutar acciones de cortes.

Según la Gerencia Comercial y de Cobranza de la EPS Grau, tanto el personal de la empresa como el de la servis contratada siempre van debidamente uniformados e identificados con sus fotochecks.

Por ello, se hizo énfasis en que la población verifique que este personal de campo cuente con los distintivos respectivos, los cuales permiten su fácil identificación; con el fin de evitar que se realicen este tipo de actos ilegales tomando sin autorización el nombre de la EPS Grau.

“Los vecinos reclamaban que estos sujetos de mal vivir iban casa por casa a pedir dinero para no cortarles el servicio; sin embargo, no se identificaban en ningún momento. Se les explicó que estas personas no guardan relación alguna con la entidad, y se reiteró también que nuestro personal no pide dinero para evitar el cierre de conexiones”, afirmaron los voceros de la empresa.

En ese sentido, la Gerencia Comercial hizo un llamado a los usuarios y población en general para no dejarse engañar por estas acciones ilegales y malintencionadas. Asimismo, se recalcó que ante, cualquier sospecha o evento similar, pueden realizar la denuncia respectiva a través de los canales y plataformas autorizadas de la EPS Grau.

Finalmente, se recalca a todos los usuarios la importancia de estar al día en el pago de sus recibos, esto con el fin de evitar cualquier acción de corte o cierre de los servicios por morosidad.