Con el objetivo de prevenir actos de violencia en obras civiles, así como fortalecer las condiciones de seguridad ocupacional, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura viene realizando diversas acciones operativas dirigidas al sector de construcción civil.

Ayer, la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil y la fiscal adjunta provincial Raquel Chinchay Chávez, acompañadas por inspectores de Sunafil y personal del Área de Obras Civiles de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizaron una visita de verificación a una obra privada, donde sostuvieron una reunión con los representantes de la empresa constructora.

Como resultado de la intervención, la autoridad competente dispuso la paralización temporal de la obra hasta que se subsanen las observaciones formuladas respecto a las condiciones de ejecución de los trabajos. Asimismo, el personal policial efectuó un control de identidad a las personas presentes en el lugar.

Las representantes del Ministerio Público recomendaron al personal policial especializado continuar realizando, dentro del ámbito de sus competencias, acciones de patrullaje preventivo y control de identidad en obras civiles públicas y privadas, a fin de contribuir con la prevención de delitos y el mantenimiento del orden en estos espacios laborales.