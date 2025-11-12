A doce años de cárcel fue condenado un joven de 19 años que asaltó la noche del 31 de diciembre del año pasado a los pasajeros de un bus de transporte público en Piura.

La fiscal provincial Dionini Humpiri Huamán, del 4º Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, obtuvo se condene a 12 años de pena privativa de la libertad efectiva a Carlos Enrique Carrasco Castillo (19), como autor del delito de robo agravado.

Con medios de prueba contundentes, la fiscal Humpiri Huamán probó en juicio oral que Carrasco Castillo, la noche del 31 de diciembre del 2024, asaltó con arma de fuego y disparos al aire un bus de la empresa “Sol de Piura” cuando pasaba por Villa Perú-Canadá, del distrito Veintiséis de Octubre, con cerca de 20 pasajeros.

El investigado fue detenido días después del asalto en posesión de un arma de fuego sin permiso de portarla, constituyéndose la comisión del delito de tenencia ilegal de armas. A cargo de esta investigación estuvo el fiscal adjunto provincial José Antonio Díaz Muro, quien obtuvo una segunda condena para Carlos Carrasco, de 08 años 11 meses 05 días de pena privativa de la libertad efectiva.

De esta manera, Carlos Enrique Carrasco Castillo, quien ya se encuentra en el penal de Piura desde enero del presente año con prisión preventiva por estos casos, cumplirá en total 20 años en prisión.