La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (Odanc) del Poder Judicial de Piura suspendió por cuatro meses al juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Catacaos, Franklin Pérez Santa Cruz, por declarar fundada el hábeas corpus que liberó a dos personas procesadas por tráfico ilícito de drogas.

Según la Resolución N°246-1-2024-ODANC-P, el proceso se inició luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura informara sobre las presuntas irregularidades en una sentencia de hábeas corpus. Los hechos investigados señalan que el magistrado Pérez Santa Cruz, en diciembre de 2023 habría expedido una sentencia declarando fundada la demanda de hábeas corpus que ordenó la libertad de los procesados Billy Baxter Lejía Alburqueque y Darwin César Mogollón Acaro.

La segunda imputación se refiere a la vulneración del principio de corrección funcional. El órgano de control sostiene que el juez investigado invadió funciones propias de un juez penal, pues en su sentencia realizó una valoración de los medios probatorios que vinculaban al beneficiario con el delito, actuando como un juez penal en lugar de realizar un control externo de la resolución judicial. Esta conducta desnaturaliza el proceso constitucional al convertirlo en una tercera instancia, dice el documento.

Ante esta situación, se abrió un procedimiento de investigación, debido a que la demanda debió sr interpuesta en la jurisdicción de Piura y no en Catacaos, por lo que al haberse avocado el juez Franklin se advirtió que este no tenía competencia territorial para ello.

La Odanc de Piura justifica la imposición de la medida cautelar, señalando que existe la presunción de que el juez ha incurrido en una falta muy grave que hace previsible la imposición de medida disciplinaria de destitución. Además, se considera indispensable su separación del cargo para evitar que incurra en actos de similar significación y para proteger el interés general de garantizar la correcta prestación del servicio de justicia.