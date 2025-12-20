Trabajadores administrativos nombrados del hospital Santa Rosa y Chulucanas, protestaron frente al Gobierno Regional de Piura, para exigir el pago de sus beneficios laborales, entre ellos el Cafae lo cual les corresponde anualmente, pero hasta la fecha no han cumplido con el pago desde hace casi dos años.

El trabajador Arturo Machado sostuvo que falta decisión de parte del gobierno regional ya que el dinero está, sin embargo, no hacen posible el desembolso para el pago de los beneficios laborales.

En tanto, según los manifestantes, el gobierno regional coge el dinero para pagar a otros sectores dejándolos sin presupuesto para los trabajadores de los hospitales. Ellos indicaron que son más de 1.5 millones de soles la deuda total de todos los trabajadores administrativos.

Ellos anunciaron que seguirán reclamando en el GORE si no les cancelan esta deuda de casi dos años.