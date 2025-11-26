Más de 3 000 trámites se dejan de atender en las sedes del Ministerio Público de Piura luego que el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Piura acataron una paralización de 48 horas los días 25 y 26 de noviembre para demandar el cambio de régimen laboral para los contratados bajo el Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Según el secretario general del sindicato, Andrés Herrera, exigen la incorporación de los trabajadores CAS al Decreto Legislativo 728.

“Hay trabajadores CAS que ingresaron en 2009 y que, pese a realizar las mismas tareas que compañeros más recientes, siguen ganando sueldos bajos, como S/1 200 o S/1 300, mientras que los CAS de reciente ingreso pueden percibir alrededor de S/ 4,000”, dijo Herrera.

La paralización de 48 horas afecta a diversas sedes, incluyendo Paita, Sechura, Catacaos, Tambogrande, Huancabamba y Morropón. Los sindicatos han mantenido los servicios esenciales, como los turnos y el apoyo en emergencias como levantamiento de cadáveres.

Según los manifestantes, el proyecto de ley que permitiría este pase ya fue aprobado por la Comisión de Justicia y la Comisión de Presupuesto del Congreso. “Los trabajadores exigen que se agende para su debate en el Pleno antes de la quincena de diciembre, fecha límite establecida. De no agendarse, se perdería esta oportunidad y evaluarían convocar una huelga indefinida a nivel nacional”, indicaron.