Un voraz incendio registrado en la primera cuadra de la calle San Francisco, en el distrito de Catacaos, redujo a cenizas una vivienda multifamiliar, dejando a tres familias damnificadas que hoy lo han perdido todo. El siniestro, cuyas causas aún son materia de investigación, movilizó a las unidades de emergencia del distrito heroico.

El incendio. Tres familias que residen en una vivienda ubicada en el distrito de Catacaos perdieron todas sus pertenencias durante un incendio, en el que tres familias ahora piden ayuda de las autoridades y de los piuranos de buen corazón.

El fuego consumió toda la vivienda, que era de material rústico, lo que provocó que consuma rápidamente toda lo que había a su paso. Hasta sus animales fueron afectados. Las causas del incendio aún son materia de investigación.

Milagros Rivas Castillo (58), propietaria de la vivienda, solicitó apoyo urgente tras perder todas sus pertenencias en el siniestro. El inmueble era compartido por las tres familias, entre ellas Espinoza Esteves y Puescas Lalupú, dejando más de 12 personas damnificadas.

“He perdido todo. No tengo nada (llora). (...) he dejado todo apagado y no sabemos que habrá sucedido”, dijo Milagros Rivas.

En la familia Espinoza Esteves dijeron que los niños estaban dentro de la vivienda y la madre de familia se encontraba en una reunión y al regresar se encontró con lo sucedido. Los menores salieron al momento de percatarse del incendio, por lo que solo se registraron pérdidas materiales. La familia Puescas Lalupú también llora por la pérdida de sus cosas.

En ese sentido, las tres familias piden ayuda, ya que hay menores de edad que se han quedado sin ropa y sin los útiles escolares, por lo que no tienen cómo asistir a su colegio.

Cabe indicar que los bomberos de la Compañía N° 40 de Catacaos ayudaron a controlar el fuego que amenazaba con expandirse a otras viviendas.