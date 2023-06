La confirmación del fenómeno El Niño Global ha preocupado a los expertos, debido a que la región Piura no está preparada para otro golpe de la naturaleza. Por ello, exigieron obras prioritarias a corto plazo para afrontar el periodo que llegaría en noviembre y diciembre y se extendería hasta el verano del próximo año.

Para el decano del Colegio de Ingenieros, Hermer Alzamora, las autoridades no han hecho nada ante este fenómeno y se requiere de obras rápidas y no reuniones en escritorios.

“Lo que tienen que hacer es la rápida salida al mar (del río Piura). Asimismo, hay que hacer una reforestación en la parte alta con alguas plantas como el vetiver, ya que esto impide la erosión a fin de que no se colmate la parte baja. Otra, es identificar los puntos críticos y reforzarlos”, señaló.

También, “elevar las defensas en la parte más baja,ya que la defensa de la margen izquierda está más baja que la derecha. También, poder represar. Incluso, hacer una canalización por la parte central del río y eliminar toda la maleza que se encuentra dentro del cauce del río. También hay que eliminar el islote que está aguas abajo del puente Bolognesi”, dijo. A la vez, indicó que tienen que realizar, “una nueva defensa ribereña entre el cuarto puente y la carretera Los Ejidos, porque sale más barato hacer un enrrocado con material impermeable que realizar esas defensas ribereñas de toda esa parte”,dijo Hermer Alzamora.

Para el doctor en Física e investigador del Fenómeno de El Niño y catedrático de la Universidad de Piura, Antonio Mabres Torelló, lo que aún no se ha confirmado es que sea un fenómeno como el de 1983, 1996 o 2016. “Lo que pasa es que aún no está definido que El Niño Global sea extraordinario, oea sea tan fuerte como en 1983, 1998 o quizás como el 2016. Los científicos lo tratan así también, pero hay un porcentaje de probabilidades”, dijo el especialista.

“Lamentablemente no estamos preparados y eso es algo muy grave. Hemos tenido lluvias del Niño Costero y lluvias que podrían venir y la ciudad está destruida. (...) Por el momento, tienen que solucionar la mayor parte de cuencas ciegas, buscar métodos de bombeo que permitan que no se almacene el agua por días, ya que no hay un sistema de drenaje”, acotó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Javier Bereche, demandó acciones inmediatas que permitan prevenir, controlar y/o mitigar los efectos de las precipitaciones pluviales. “Exhortamos a un trabajo de los tres niveles de gobierno y otros actores involucrados, a fin de actuar con celeridad y eficacia para no dejar desprotegida a la región”, dijo.

“Se deben agilizar las transferencias desde el Gobierno central a los gobiernos subnacionales para ejecutar proyectos de prevención..., ), además de dar el acompañamiento de un equipo técnico especializado... En mediano plazo, se deben ejecutar los proyectos del manejo integral del río Piura y el sistema de drenaje pluvial, además de fortalecer las capacidades técnicas”, indicó.

