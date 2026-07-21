Un grupo de vecinos de la urbanización Bello Horizonte, 21 de Agosto, Bancarios y otros sectores reclamaron por la deficiencia en el abastecimiento de agua potable para los cientos de familias.

Culparon a la Empresa Prestadora de Servicios (EPS Grau) de este problema que lleva años en esta situación y desde hace unos días empeoró ya que no les llega el recurso hídrico.

Los manifestantes informaron que pese a que la empresa conoce que no cuentan con el recurso hídrico y el problema es a diario, los recibos llegan puntuales por lo que se ven obligados a cancelar.

Cabe indicar que estas familias dependen del abastecimiento por cisternas, lo cual no es suficientes y tienen que comprar el líquido elemento generando un gasto adicional al recibo.

Las madres de familia señalaron que a diario pueden comprar hasta 15 soles de agua, lo cual calificaron de injusto. Anunciaron medidas mas radicales si no se repone el servicio.