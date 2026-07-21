Los moradores indican que problema de desabastecimiento de agua es constante.
Los moradores indican que problema de desabastecimiento de agua es constante.

Un grupo de vecinos de la urbanización Bello Horizonte, 21 de Agosto, Bancarios y otros sectores reclamaron por la deficiencia en el abastecimiento de para los cientos de familias.

Culparon a la Empresa Prestadora de Servicios (EPS Grau) de este problema que lleva años en esta situación y desde hace unos días empeoró ya que no les llega el recurso hídrico.

Los manifestantes informaron que pese a que la empresa conoce que no cuentan con el recurso hídrico y el problema es a diario, los recibos llegan puntuales por lo que se ven obligados a cancelar.

Cabe indicar que estas familias dependen del abastecimiento por cisternas, lo cual no es suficientes y tienen que comprar el líquido elemento generando un gasto adicional al recibo.

Las madres de familia señalaron que a diario pueden comprar hasta 15 soles de agua, lo cual calificaron de injusto. Anunciaron medidas mas radicales si no se repone el servicio.

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