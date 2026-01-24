Vecinos del A.H Ignacio Merino reclaman por supuesto retraso en obra de pistas y veredas que ejecuta la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre y temen que no culmine en el tiempo establecido por la empresa de cuatro meses. La obra se inició en octubre.

Una moradora explicó que tiene problemas de colapso de desagües durante los trabajos, generando los malos olores y posibles enfermedades en los vecinos de la zona.

“Pareciera que el desagüe ya está tapado, ya está que afecta a las casas, los olores y hasta ahorita no hay avance sobre los desagües y nos perjudica”, dijo una vecina quien evitó identificarse debido a que recie amenazas.

Otro de los vecinos explicó que los problemas son constantes, para ello esperan que se culmine lo antes posible esta obra y sobre todo, que quede bien hecha para que los beneficiarios queden satisfechos.