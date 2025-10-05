El Poder Judicial ordenó la captura de un comisario y dos suboficiales de la Policía, luego que les dictaron 9 meses de prisión preventiva, mientras son investigados por el delito de cohecho pasivo, debido a que habrían solicitado S/5,000 para devolver una camioneta a pesar que contaba con todos los documentos en regla en la comisaría El Obrero, en la provincia de Sullana.

La medida fue dictada por el juzgado de Sullana, tras la orden de prisión preventiva contra el suboficial Richard Junior Cherres Antón en calidad de presunto autor. Además, el mayor PNP Francy Barzola Álvarez, comisario de El Obrero, y el suboficial Andy Luis Llenque Suclupe, ambos en calidad de presuntos cómplices, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Aunque se conoció que esperan que los tres efectivos policiales se pongan a disposición de manera voluntaria ante la Policía.

El caso, que es investigado por el primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, que dirige el fiscal provincial Luis Ramos Rioja, sucedió el 10 de enero de este año.

Aquella fecha, un hombre fue intervenido por los dos suboficiales en momento que realizaban un operativo a inmediaciones de un lavadero de carros en la calle Ricardo Palma del asentamiento Carlos Mariátegui en Sullana.

Ahí, los agentes intervinieron una camioneta que contaba con una orden de captura por motivo de la deuda de un banco. Luego, dicho vehículo fue internado en la comisaría El Obrero. Sin embargo, el denunciante presentó toda la documentación requerida a fin de efectuar la devolución.

A pesar de ello, los policías persistieron en la negativa de devolverle la camioneta y condicionándola con el pago de S/5,000 con el fin de proceder con su entrega.