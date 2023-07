Los estragos de las lluvias siguen afectando al sector agrario. Aparte de la infraestructura que ha quedado dañada por las fuertes precipitaciones, actualmente la presencia de una plaga afecta la producción del limón en Piura, principalmente en el valle de San Lorenzo, distrito de Tambogrande. Esto generará que el precio de este cítrico se triplique ante la escasez.

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle San Lorenzo, Darío Castillo, explicó que en esta época de friaje este producto escasea, pero las fuertes lluvias por el Fenómeno El Niño y la presencia del ciclón Yaku no ha dejado que el limón floree debido al exceso de agua, por lo que ha provocado que este producto nazca manchado. Así son 10 mil hectáreas las afectadas en este sector.

“Este año está afectado por el Fenómeno El Niño, agravado por el Yaku, ya que la flor no ha cuajado y se cae. El limón que logró cuajar está manchado, no solamente es una afectación de la infraestructura en canales de riego, caminos, sino el agricultor está en pérdida total”, dijo Castillo.

Esta situación generará que en las próximas semanas el limón suba de precio, es decir, podría triplicarse. Si ahora el saco de limón cuesta 100 soles, llegará a costar hasta más de S/ 300, aunque dependerá de la oferta y demanda en el mercado.

“Los limones están enfermos. En ese escenario se espera que en el mes de julio, a partir del 20, como no hay casi limón, va a subir su precio. Actualmente está entrando limón por la frontera con Ecuador, quizá eso ha hecho que el precio no aumente. Si el precio subirá no es para que el agricultor gane más, sino que no hay limón en el campo. Este precio se puede triplicar o llegar hasta 500 soles el saco, como en otras oportunidades. De que va a subir, va a subir”, insistió del dirigente”.

Asimismo, sostuvo que el hongo o virus que ataca el fruto se debe a que no se logró fumigar en su momento, ya que las lluvias impidieron este trabajo, haciendo que no se logre controlar esta plaga. Sin embargo, aclaró que el limón afectado solo corresponde a la cáscara, por lo que es apto para el consumo humano.

“Son hongos, virus que atacan la fruta, malogran la cáscara y no el producto, se pudo controlar, pero por las lluvias no se pudo hacer las labores de fumigación, pero está apto para el consumo humano.Más que manchado, también está escaso”, aclaró.

Indicó que esta situación se registrará en los meses de julio y agosto, por lo que espera que en los meses posteriores la situación cambie por el bien de los consumidores y de los agricultores que están en pérdida.

Ante esta situación, el dirigente pidió al Gobierno central un bono reactivador para compensar la inversión que han hecho los agricultores.

“Es un tema de trabajo perdido, pero tienen que recuperar, ya que tienen que hacer mantenimiento a la parcela, deshierbando y tener algo de efectivo para seguir realizando sus labores en el valle. No pedimos un regalo sino un bono para reactivar el sector agrario. Crédito blando y reactivador dirigido a quienes han perdido sus tierras y cultivos”, precisó el también agricultor.

