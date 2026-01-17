Efectivos policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la provincia de Sullana, detuvieron a un sujeto de 54 años, conocido como “Rambo” a quien le encontraron una bolsa con 372 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) y 45 gramos de la misma droga a granel.

Los agentes lograron detener a E.M.N. cerca de una vivienda en la intersección de la avenida Juan Bosco con calle El Rosal en el asentamiento Villa Primavera. Asimismo le encontraron un celular que estaba reportado como sustraído.

Se conoció que el intervenido que permanece en dicha unidad especializada, es investigado como presunto autor del delito contra la seguridad pública, delitos contra la salud pública y tráfico ilícito de drogas.