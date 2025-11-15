Efectivos policiales detuvieron a Alex B.C., de 45 años, alias “El Chavo”, cuando se trasladaba con una bolsa con 424 ketes de pasta básica de cocaína (PBC) en el distrito de Veintiséis de Octubre en Piura.

Personal del Escuadrón Verde lo capturaron la madrugada de ayer en la avenida Sánchez Cerro, parte posterior de la estación de servicios Onergy S.A.C.. Además, le hallaron dinero en efectivo.

Al estar en flagrancia delictiva, quedó detenido y puesto a disposición del Área Antidrogas (Areant) PNP de Piura, para continuar con las diligencias de acuerdo a ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público.

El sujeto es investigado por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de microcomercialización de drogas.