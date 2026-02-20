Efectivos policiales de la comisaría El Obrero capturaron a dos presuntos miembros de la banda criminal “Niños Viejos” en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana. Los sujetos son investigados por el presunto delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas.

Se trata de dos sujetos de 26 y 29 años, conocidos como “Coquito” y “Barrabás”, quienes fueron intervenidos en el sector “El Dren”, una zona identificada como punto crítico para el microtráfico de drogas. Durante el registro personal, la Policía les decomisó 186 envoltorios, tipo ketes que contendrían pasta básica de cocaína (PBC).

Al estar en flagrancia delictiva, los sujetos quedaron detenidos y puestos a disposición de la sede policial para continuar con las diligencias de acuerdo a ley, en coordinación con el representante del Ministerio Público.