Efectivos policiales de Carreteras de Marcavelica detuvieron a un sujeto que viajaba en una motocicleta portando un arma de fuego ilegal en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Operarán a pacientes que llevan meses esperando una cirugía en Sullana]

La intervención de L.A.C.A. (27) fue realizada cuando se trasladaba en dicho vehículo por el kilómetro 2 de la carretera Panamericana Norte, a la altura de la sede de Carreteras en el distrito de Marcavelica.

Los agentes le encontraron un revólver marca Smith Wesson, calibre 38 en la pretina de su pantalón. Además, dos celulares Samsung y Huawei, donde uno de estos equipos figuraba reportado como sustraído.

Tras ello, fue puesto a disposición de la Policía de la Unidad de Flagrancia para las diligencias respectivas. De acuerdo a las autoridades, el intervenido presentaría antecedentes policiales. Registraría un ingreso al penal de Piura en el 2018 por el presunto delito de robo agravado.