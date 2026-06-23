Efectivos policiales de diversas unidades realizaron un operativo en distintos sectores de la provincia de Sullana, en el marco del megaoperativo denominado “Control Territorial” y bajo el estado de emergencia que se encuetra en esta jurisdicción.

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El despliegue se inició tras concentrarse las delegaciones en la plazuela de la urbanización Santa Rosa. La intervención estuvo dirigida por el general PNP Daniel Jares Reyme, jefe de la Región Policial de Piura; junto al coronel José Valer, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) con la participación de oficiales y suboficiales de distintas comisarías de la zona.

Los agentes se desplegaron por sectores estratégicos para realizar el control de identidad tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros. Asimismo fiscalizaron bares, cantinas y a conductores de vehículos. Según la Policía, este despliegue busca reforzar las acciones de prevención, seguridad y orden público en los puntos más críticos de Sullana.