Las autoridades intervinieron un ómnibus interprovincial donde detectaron el traslado irregular de una adolescente de 16 años procedente de la región Libertad y con destino a Tumbes. Ahí, detuvieron a una joven de 18 años que iba con la menor, en la provincia de Sullana.

El operativo se registró a la altura del kilómetro 24 de la carretera Panamericana Norte en el tramo Sullana-Talara, distrito de Ignacio Escudero. Durante el registro en el vehículo, los agentes hallaron a la menor de edad que no portaba ningún documento que acredite su autorización de viaje por parte de sus padres o un notario.

Ante esto, la Policía investiga una posible modalidad de trata de personas. En tanto, la intervenida fue puesta a disposición de la comisaría PNP de Familia de esta localidad.

En la intervención partiparon la Policía de Carreteras de Marcavelica, la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Sullana, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y personal de Migraciones.