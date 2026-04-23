Nuevas revelaciones. La prima hermana de la médica pediatra, Minosska de Jesús Pinto Lazo, reveló que la relación entre ella y su esposo, William Seminario Girón, sin entrar en detalles, no era muy buena. Ambos se casaron en noviembre del 2022.

Danitza García Lazo, prima hermana de la Dra. Pinto Lazo, afirmó que su relación no pasaba por un buen momento y presentaba “quiebres”.

“...Sobre su relación, en los diálogos que he tenido con mi prima, su relación no iba bien,...No puedo dar detalles, pero no era una relación que caminaba bien,...no puedo dar más detalles, ya venían con un proceso de dolor y habían fricciones...Lo único que puedo decir por la conexión y diálogo de personas que tuve con ella es que en la relación ya habían quiebres, ya no caminaba idealmente”, reveló Danitza García, quien se encontraba junto a otros familiares, colegas y amigos de Minosska Pinto en el exterior del Poder Judicial donde ayer se realizaría la audiencia de prisión preventiva contra cinco presuntos implicados en su crimen.

Su prima hermana aseguró que no le consta que Seminario Girón llamó el día (10 de abril) que mataron a la Dra. Minosska Pinto. “A mi no me consta que él la llamo, pero todo eso se va a evidenciar en el reporte de las llamadas”, dijo.

García Lazo agregó que la actual relación con Seminario Girón “no es fácil”. “Se está involucrando a un miembro que era considerado un hijo más, un miembro más de la familia”, acotó.

Ella, a nombre de la familia Pinto, solicitó a las autoridades que se continúen con las diligencias correspondientes. “Hago extensivo el agradecimiento de la familia por el apoyo en esta situación de dolor. Mi pedido es que hagan las diligencias debidas del proceso conforme a ley y se resuelva el caso”, afirmó.

Con respecto a los seguros que habría adquirido Pinto Lazo, su familiar aseguró que era parte de la investigación y por lo tanto no declararía nada al respecto. “No quisiera hablar nada de los seguros”, indicó.

De otro lado, la audiencia de prisión preventiva fue reprogramada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Piura para el próximo martes 5 de mayo contra los cinco implicados en el crimen de la doctora Minosska Pinto Lazo, debido a que no se había notificado a uno de los investigados.

El tema de fondo sería asegurar una adecuada notificación a todos los involucrados hasta agotar todos los medios legales y con los plazos de ley por parte de las autoridades judiciales y fiscales.

Al respecto, su prima Danitza García precisó que para esa fecha esperan que ya se hayan efectuado todas las notificaciones para que no existan más postergaciones.

“Queremos que no se detengan las investigaciones. No sabemos si los equipos móviles ya se derivaron a las instancias que puedan permitir obtener las informaciones completas...al inicio no hubo la debida diligencia”, finalizó.