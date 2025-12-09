El Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) inició hace 10 días trabajos de mantenimiento del Dren Sechura, uno de los drenes troncales de mayor longitud y estratégico en el ámbito del Bajo Piura, con el objetivo de mejorar su capacidad hidráulica, prevenir desbordes en temporada de lluvias y reducir riesgos a la salud pública en las zonas colindantes.

Los trabajos se iniciaron el 24 de noviembre en el sector Santa Elena, distrito de La Arena y; son ejecutados directamente por el PECHP, entidad que, además, gestionó el apoyo de la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional Piura para reforzar tales labores. Actualmente se cuenta con una excavadora de brazo largo en operación y próximamente se incorporará una segunda unidad de las mismas características para acelerar dichas labores.

A la fecha, el PECHP ha logrado intervenir 700 metros lineales del dren, avanzando en la limpieza de maleza y retiro de sedimentos que obstruyen el flujo del agua. La programación de dicha acción de mantenimiento establece que los trabajos se desarrollarán en un plazo de tres meses; periodo en el que se prevé intervenir toda la infraestructura del dren de una longitud aproximada de 55 Km.

El mantenimiento del Dren Sechura es fundamental para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema de drenaje natural y agrícola, evitando inundaciones y afectaciones a las comunidades ubicadas a lo largo de su recorrido. Estas acciones también contribuyen a proteger las áreas de cultivo y facilitar el adecuado escurrimiento del agua en época de lluvias.

El PECHP destacó que la limpieza del dren es clave para mejorar las condiciones de la salud pública; pues reduce la proliferación de zancudos, elimina focos de contaminación y permite la disminución de malos olores generados por la acumulación de vegetación y residuos.

El Proyecto Especial Chira Piura reafirma su compromiso con el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica de drenaje, trabajando de manera articulada para fortalecer la actividad agrícola y garantizar un entorno más seguro para las comunidades del bajo Piura.