La Sociedad de la Beneficencia de Sullana y las representantes de la Asociación del Voluntariado del Puericultorio Pérez Araníbar de Lima, suscribieron una alianza para ayudar a la población más vulnerable en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Piura: Emolienteros serán integrados al programa “Héroes del día a día”]

El acta fue suscrita por el titular de la Beneficencia, Jaime Juárez Cossio y la representante de la mencionada asociación, Hilda Chumbiauca Anderson, que tendrá una subsidiaria en esta localidad. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Sullana se sumó a este apoyo a favor de la población que lo necesita y conseguir los objetivos trazados.

El convenio entre ambas instituciones es para establecer una alianza sólida, humana y transformadora, destinada a multiplicar el impacto social en la vida de la gente más vulnerable en Sullana.

Asimismo, las damas realizaron un recorrido en el cementerio San José y los programas sociales, expresando su satisfacción por la labor social que realiza la Beneficencia en Sullana a favor de quienes más lo necesitan.

A la vez, las integrantes de la Asociación del Voluntariado del Puericultorio Pérez Araníbar, fueron reconocidas por su labor social en la Municipalidad Provincial de Sullana, en una ceremonia que presidió el alcalde Marlem Mogollón Meca y otros funcionarios.