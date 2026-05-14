La Corte Superior de Justicia de Sullana anunció la realización de la campaña itinerante “Acercando la Justicia a tu Comunidad” para recibir procesos de alimentos, filiación y ejecución de actas de conciliación y de rectificación de partidas dirigidos a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, madres de familia y personas con discapacidad.

[PUEDES VER: Contraloría detecta reactivos vencidos y varios equipos dañados en Piura]

La práctica judicial promovida por el Juzgado de Paz Letrado Permanente, se realiza en coordinación con la comuna y busca favorecer a poblaciones vulnerables o de escasos recursos. Este evento se realizará el jueves 14 de mayo en el coliseo del asentamiento “Bello Horizonte” de la provincia de Talara, donde pondrán interponer sus demandas de 8:00 am a 5:00 pm.

Asimismo señalaron que las personas de otros sectores que quieran interponer sus demandas, pueden acercarse también durante todo el mes de mayo a la sede donde funciona el Juzgado de Paz Letrado Permanente de Talara en avenida A – 47 Centro Cívico N° 264, 1er piso.

El personal auxiliar jurisdiccional, con el apoyo de defensores públicos, procederán a recibir la documentación correspondiente, de manera gratuita y elaborar las demandas e ingresarlas al Sistema Integrado Judicial. En forma paralela el juzgado procederá también a hacer entrega de los depósitos judiciales.