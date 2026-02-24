Un grupo de colectivos ciudadano recolectó más de 100 firmas en respaldo a la solicitud presentada a la Contraloría de la República, para que exija a las autoridades la ejecución del Plan de Ejecución de Control de Inundaciones.

Los ciudadanos se apostaron en la plaza de Armas de Piura para recolectar las firmas que fueron adjuntadas a la solicitud presentada a la Contraloría de la República.

El documento fue presentado cerca del mediodía en la sede de Piura, solicitando que se realice una acción de control sobre la ejecución del Plan Integral de Control de Inundaciones y Gestión de transporte de sedimentos de la cuenca del río Piura establecido por la Ley 30556 a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Durante la actividad, los representantes de los colectivos indicaron que de esta manera están exigiendo sus derechos como ciudadanos, a fin de estar libres de padecer daños y perjuicios si las autoridades asumen acciones de prevención ante las lluvias.

“Solicitamos que proceda conforme a sus atribuciones y se inicien las acciones de control destinadas a la investigación y sanción de los responsables de la negligencia en la implementación de la gestión de riesgos y los retardos de la ejecución del Plan Integral a cargo de la ANIN, la ARCC y de las demás instituciones con competencia para la realización de las obras relacionadas al objeto de control”, dice el documento.

Al respecto, el doctor Julio Castro precisó que con el memorial se busca encontrar a los responsables por la falta de estos proyectos para la ciudad de Piura.

Dijo que son 4 000 millones de soles de dinero público y alguien tiene que rendir cuentas, ya que ese dinero es de los impuestos de los peruanos y piuranos.

“Vamos a demandar al Estado peruano a través de la Presidencia de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, gobiernos regionales y municipios de todas las gestiones a lo largo de estos años que tienen responsabilidad administrativa en lo que se hizo y en lo que se dejó de hacer, en las malas obras y en el dinero público que ha sido despilfarrado”, señaló Castro.

Finalmente, solicitó a los piuranos salir de su pasividad, egoísmo y de su comodidad y que asuman que los problemas de Piura son de cada uno. “Que yo tenga mi casa que no se afectó en el 2017, pero no me impide que si mi ciudad se afecta vamos a sufrir todos. Exhortó a los jóvenes a que asuman su condición de ciudadanos y que participen en las medidas ciudadanas para emplazar a las autoridades”, indicó.