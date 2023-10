La regidora Karina Lachira Luján denunció que la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre no estaría registrando los bienes que son donados por una ONG a la comuna. Pese a que le han solicitado su firma para este convenio, ella se ha negado debido a que no hay un registró ni documentación que certifique el recibimiento de dichos bienes.

La concejal Karina Lachira criticó que la autoridad Víctor Hugo Febre y los funcionarios no lleven un registro de estas donaciones que deberían estar en el almacén de maestranza de la comuna octubrina por lo que se presta a otras cosas.

“Ese es un convenio que querían que firme a ojos cerrados, pero fui a verificar los productos y no tienen nada donde registrar. Ahora me dicen que ese convenio no va habiendo ya firmado dos integrantes, por lo que no acepté”, dijo la regidora.

Lachira precisó que los bienes corresponden a baños portátiles para niños y adultos, lavaderos de manos, tanques de agua, tanque de gasolina, entre otros productos.

“Pero no me dan documentos de registro, me dicen que han donado 12 mangueras y al llegar hay dos mangueras, que dicen que es error de tipeo, ¿pero tanto error en todos los documentos? No acepté”, precisó.

Asimismo, aclaró que ayer se iba a realizar la sesión de concejo con la participación del alcalde Víctor Hugo Febre, pero a última hora desistió. En dicha sesión se iba a consultar sobre el uso de camionetas y los bienes donados por una ONG que deberían estar en almacén.

“El alcalde Víctor Hugo Febre huye ante graves investigaciones de mal uso de camionetas y pérdidas de bienes donados. Decidió no asistir hoy (ayer) a la sesión donde estaríamos debatiendo estas graves irregularidades. Esa no es la solución señor alcalde, aprenda a tomar decisiones y despida a los funcionarios que lo hacen quedar mal”, escribió en sus redes sociales.

