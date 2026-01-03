La Subgerencia Zonal Piura de la EPS Grau informó que, en atención a las incidencias registradas, el personal técnico intervino y solucionó las fugas de agua potable reportadas en los distritos de Piura y Castilla.

Según indicó la entidad prestadora, ayer se ejecutaron trabajos correctivos para superar la fuga ocurrida en la Urb. San José (distrito de Veintiséis de Octubre), a la altura de la calle 5 (manzana V).

Además, los trabajadores efectuaron la reparación de fugas en redes de distribución en la urbanización San Ramón (manzana B2) en Piura, así como la urbanización El Bosque, en el distrito de Castilla.

“Además de estas acciones en la infraestructura de agua potable, también se ha intervenido en el sistema de alcantarillado; llevando a cabo la limpieza y desatoro de conexiones domiciliarias y buzones en la Urb. 15 de Septiembre, A.H Ricardo Jáuregui, entre otros sectores”.