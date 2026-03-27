La Municipalidad Provincial de Sullana realizó una sesión solemne en homenaje a la Compañía de Bomberos Sullana N.° 43, en reconocimiento a su invaluable labor al servicio de la comunidad. Durante la ceremonia, se le otorgó el Título Honorífico, máximo galardón de distinción, declarándola desde la fecha como “Benemérita, Cincuentenaria e Ilustre”.

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El acto contó con la presencia del regidor Luis Mena Saavedra, en representación del alcalde Marlem Mogollón, así como de autoridades civiles y militares. En su intervención, destacó la vocación de servicio de los bomberos y la importancia del trabajo conjunto para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

Asimismo, se impuso al estandarte de la Compañía de Bomberos Sullana N.° 43 la condecoración “Medalla Cívica de la Ciudad de Sullana”, en reconocimiento a sus servicios distinguidos y con motivo de conmemorar su 70.° aniversario de creación, destacando su labor en la primera respuesta ante emergencias y la protección de la ciudadanía frente a incendios.

La ceremonia también permitió resaltar los logros alcanzados por los bomberos a lo largo de su trayectoria, reconociendo su valentía, entrega y compromiso permanente frente a los riesgos que enfrentan en cumplimiento de su misión de proteger y servir a la comunidad.