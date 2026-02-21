Operativo fue realizado en la provincia de Sullana
Diversas mototaxistas que circulaban sin placas de rodaje ni otros documentos, fueron intervenidos por las autoridades en un operativo que realizaron en la .

Las diligencias se llevaron a cabo en zonas como la avenida José de Lama, calle Juan José Farfán, parque Miguel Grau, calle Bolívar y transversal Lima, donde procedieron a multar y trasladar al depósito municipal a mototaxis sin placa.

El operativo contó con la participación de los fiscales Sara Vidal y Kevin Antón, junto al personal de Transportes de la Municipalidad Provincial de Sullana y la Policía de Tránsito.

Las autoridades exhortaron a los conductores intervenidos a subsanar de inmediato las observaciones advertidas, con la finalidad de garantizar que el servicio de transporte público se desarrolle bajo condiciones de legalidad y seguridad.

