Diversas mototaxistas que circulaban sin placas de rodaje ni otros documentos, fueron intervenidos por las autoridades en un operativo que realizaron en la provincia de Sullana.

Las diligencias se llevaron a cabo en zonas como la avenida José de Lama, calle Juan José Farfán, parque Miguel Grau, calle Bolívar y transversal Lima, donde procedieron a multar y trasladar al depósito municipal a mototaxis sin placa.

El operativo contó con la participación de los fiscales Sara Vidal y Kevin Antón, junto al personal de Transportes de la Municipalidad Provincial de Sullana y la Policía de Tránsito.

Las autoridades exhortaron a los conductores intervenidos a subsanar de inmediato las observaciones advertidas, con la finalidad de garantizar que el servicio de transporte público se desarrolle bajo condiciones de legalidad y seguridad.