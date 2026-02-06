Luego de catorce meses que fue afectado por un incendio, la sede judicial de La Cúpula de la Corte Superior de Justicia de la provincia de Sullana, reabrió sus puertas y empezó a atender al público usuario y abogados en el cercado de esta ciudad.

La ceremonia procolar de “Renovación de ambientes para el mejoramiento del servicio de justicia en los órganos jurisdiccionales en el Módulo Penal de la provincia de Sullana, estuvo a cargo del presidente de la Corte, Yone Pedro Li Córdova.

El 3 de diciembre del 2024 se registró un incendio de gran magnitud en el local contiguo a “La Cúpula” que causó daños en la infraestructura, generando que magistrados y servidores judiciales que laboran en la Sala, así como en los diez órganos jurisdiccionales penales se trasladen de manera temporal a la sede “El Parque”, un edificio ubicado cerca de la plaza de Armas, en la cuadra cuatro de la calle Gálvez.

Li aseveró que durante el primer año de su gestión se ha logrado que este edificio judicial, considerado monumento histórico, esté totalmente renovado, con una nueva visión de proyección a la comunidad. Hizo un llamado a los abogados y público usuario para acudan a nuestra sede judicial, donde se han retomado las actividades.

Expresó que por ahora están los jueces y servidores que laboran en los órganos de emergencia durante el mes de febrero, pero en marzo todos retornarán a casa. Pidió a los magistrados atender con todas las garantías a las personas, muchas veces, víctimas de la ola de criminalidad existente, garantizando la libertad y la justicia de manera oportuna y célere.

Cabe indicar que en el Módulo Penal de Sullana funcionan la Sala Penal de Apelaciones con funciones de Liquidadora de Sullana y el Juzgado Colegiado Supraprovincial. Así como el primer, segundo y tercer juzgados de Investigación Preparatoria; primer, segundo, tercer y cuarto juzgados unipersonales. Y finalmente los órganos jurisdiccionales de Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El juez especializado Erick Sánchez Briceño estuvo a cargo del corte de la cinta en la ceremonia de reapertura. Asimismo, estuvieron magistrados y personal administrativo. También asistieron el coronel Walter Burga Vargas, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) de la PNP de Sullana; la fiscal Irma León Gutiérrez y otras autoridades de la provincia.