A 6 años de cárcel fue sentenciado el pastor de una iglesia evangélica, identificado como Ramón Herrera Camdo, al ser hallado culpable del delito contra la indemnidad sexual en la modalidad de tocamientos, en agravio de una menor de 9 años de edad, en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Encuentran los dos cuerpos de los ahogados en el río Piura]

La investigación liderada por el fiscal provincial Rolando Seminario del primer despacho de la Segunda Fiscalía Penal, logró acreditar la responsabilidad penal de Herrera por los hechos ocurridos el pasado 26 de diciembre de 2021.

Ante esto, el Juzgado Colegiado de Sullana dispuso la medida y ordenó su ubicación y captura a nivel nacional. Además, le impuso una cantidad de dinero como reparación civil contra el ahora sentenciado.