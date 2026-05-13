Dos delincuentes a bordo de una motocicleta asesinaron a un joven de 24 años, cuando se retiraba de un taller de mecánica a donde había llegado a bordo de un auto de propiedad de Darwin Lázaro Valladolid, conocido como “Tamalón”, quien fue acribillado el pasado 17 de noviembre del 2025 cuando conducía la camioneta del exdirector regional de Salud, Yoel Julca Chamba.

El crimen ocurrió a la 1:19 de la tarde de ayer martes 12 de mayo en el exterior de un taller de mecánica, ubicado en la avenida prolongación Guardia Civil, en el asentamiento humano Villa del Sol, en el distrito de Castilla, en circunstancias en que Edinson Manuel Flores Valladolid, de 24 años, estaba a punto de retirarse a bordo del auto de placa de rodaje F1B -164 de propiedad de su primo, Darwin Lázaro Valladolid.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona aparecieron dos sicarios a bordo de una moto y de pronto el pasajero del vehículo menor baja, saca un arma de fuego y le dispara sin piedad.

Inmediatamente, Flores Valladolid intentó huir por un pasaje de la zona, pero lamentablemente uno de los proyectiles alcanzó al joven, quien cayó tendido en el suelo y falleció instantáneamente.

Las imágenes de las cámaras de seguridad ya se encuentran en manos de la Policía, quienes la analizan al milímetro para identificar a los sicarios.

Recordemos que a su primo, Darwin Lázaro, lo asesinaron de varios balazos el 17 de noviembre cuando manejaba la camioneta del ex director regional de Salud, Yoel Julca Chamba.

La policía presume que este crimen se trataría de un presunto ajuste de cuentas o una venganza. Al lugar llegó personal de la Oficina de Criminalística (Oficri) y de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri).