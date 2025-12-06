La ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez señaló que, siete de cada diez niños son agredidos sexualmente en el país y pidió a las familias a reforzar el trabajo para evitar estos casos. Esto lo señaló tras suscribir y otorgar la acreditación oficial al Centro de Atención de Día Alba que alberga a decenas de ancianos en la provincia de Sullana.

“De cada diez agresiones sexuales, siete son para nuestros niños. Debemos tener un trabajo fuerte los padres de familia, enseñarles a nuestros hijos para que no sean víctimas, que nadie puede tocar su cuerpo y tener mucho cuidado también, porque los agresores se ganan la confianza de los niños”, indicó.

La titular de la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estuvo en la provincia de Sullana, donde suscribió y otorgó la acreditación oficial al Centro de Atención de Día Alba que es administrado por la Sociedad de Beneficencia de Sullana, durante un evento desarrollado en el polideportivo Mario Yaksetig del asentamiento 9 de Octubre.

En el certamen, Sandra Gutiérrez, estuvo acompañada del presidente de la Beneficencia, Jaime Juárez Cossio; la representante del Programa Gratitud, Elba Espinoza; la coordinadora de la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit) del Ministerio Público de Sullana, Angelike Castillo, personal del Centro de Emergencia Mujer (CEM), regidores y otras autoridades regionales y locales.