En un nuevo golpe contra el transporte informal en la ciudad, la Municipalidad Provincial de Piura intervino e internó siete vehículos que prestaban servicio de transporte de pasajeros sin contar con la autorización municipal correspondiente. La acción busca reforzar la seguridad vial y ordenar el sistema de transporte público en beneficio de los ciudadanos.

El operativo fue ejecutado por la Subgerencia de Fiscalización de Transporte de la comuna piurana, en coordinación con la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, en diversos puntos estratégicos de la ciudad donde se había detectado la presencia de unidades que operaban de manera irregular.

Las intervenciones se realizaron en la avenida Sánchez Cerro con Gulman, la avenida Sánchez Cerro con la calle Los Naranjos y en la prolongación Gulman, en la vía hacia el sector de La Legua. Durante las acciones de control se comprobó que los vehículos brindaban servicio de transporte interurbano sin autorización, vulnerando la normativa vigente.

De acuerdo con lo establecido en el código F.1 del Decreto Supremo N.º 017-2009-MTC, los propietarios de las unidades intervenidas deberán afrontar una sanción equivalente a 1 UIT, es decir S/ 5 500. Asimismo, los vehículos fueron trasladados e internados en los depósitos municipales N.º 2 y N.º 3, donde permanecerán hasta que sus propietarios regularicen su situación administrativa.

Desde la Subgerencia de Fiscalización de Transporte se informó que estos operativos continuarán desarrollándose en diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de reducir el transporte informal, una actividad que genera desorden en el sistema vial, pone en riesgo la seguridad de los pasajeros y perjudica a las empresas y asociaciones que prestan el servicio de manera formal.

La Municipalidad Provincial de Piura reiteró que las acciones de control se mantendrán de manera permanente y exhortó a los conductores a respetar las normas de tránsito y operar con la documentación correspondiente, contribuyendo así a un sistema de transporte más seguro, ordenado y confiable para todos los piuranos.