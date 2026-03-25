La Municipalidad Provincial de Sullana solicitó la intervención inmediata del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad competente en materia de fiscalización ambiental, a fin de verificar los presuntos vertimientos de aguas residuales por parte de empresas agroexportadoras ubicadas en la zona industrial y en distintos puntos de la provincia.

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El personal edil acudió a la sede de dicha institución en Piura y enfatizaron que el OEFA es la autoridad encargada de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de las empresas.

En ese contexto, la comuna solicitó expresamente que se verifique si las empresas involucradas cuentan con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), infraestructura obligatoria para asegurar que los vertimientos cumplan con la normativa ambiental vigente y no generen impactos negativos en el ambiente ni en la salud pública.

Asimismo, se trasladaron las reiteradas quejas de la población sullanera, que ha expresado su preocupación por los posibles efectos ambientales y sanitarios derivados de estas actividades, remarcando la necesidad de una intervención urgente.

Por su parte, el OEFA, en el marco de sus competencias, se comprometió a intervenir de manera inmediata para realizar las acciones de supervisión y fiscalización correspondientes.