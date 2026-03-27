Solo 200 policías de los 391 efectivos de la promoción “Protección Ciudadana”, egresados de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP Piura, que se graduaron ayer como suboficiales de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), se quedarán en la región Piura.

Así lo confirmó el jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Daniel Jares Reyme, quien precisó que de los 391 egresados de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP Piura, que se graduaron ayer como suboficiales de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), solo 200 se sumarán al esfuerzo por fortalecer la seguridad ciudadana y a la lucha contra el crimen en Piura y el resto será distribuido en las diferentes regiones del país.

Los egresados, miembros de la promoción “Protección Ciudadana”, han sido formados con un enfoque en la defensa de la paz social y el respeto irrestricto a los derechos humanos y se han especializado en dos áreas claves: orden y seguridad (253 PNP) e investigación criminal (138 PNP), con el fin de combatir la delincuencia en todas sus modalidades.

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La ceremonia de graduación contó con la presencia de diversas autoridades de Piura y se realizó en el patio de la Región Policial. Como acto simbólico se realizó el tradicional relevo oficial de escoltas, en el que los nuevos suboficiales entregaron la bandera de guerra a los integrantes de la promoción “Justicieros”, quienes asumen, a partir de ahora, el liderazgo y la responsabilidad de portar este emblema representativo.

La ceremonia fue presidida por el general PNP Daniel Jares Reyme, jefe de la Región Policial Piura, quien felicitó a los dos primeros puestos del cuadro de méritos: suboficiales de tercera PNP Lelis Giancarlos Ibañez Dávila (primer puesto) y Víctor Daniel Nieves Meza (segundo puesto), destacando desde su primer día de ingreso.